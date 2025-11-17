Qualità della vita a Vicenza, Benigno (FdI): “La città arretra, che fa Possamai?”

“La qualità della vita a Vicenza sta peggiorando, e non lo diciamo noi: lo dimostra l’indagine di ItaliaOggi e Ital Communications con l’Università La Sapienza. Uno studio serio, basato su indicatori reali, fra cui sicurezza, ambiente, turismo, cultura, sociale, che raccontano come vive davvero una comunità. Il verdetto è chiaro: Vicenza crolla di 15 posizioni”, dichiara Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza.

“Un dato che dovrebbe far riflettere chi oggi guida Palazzo Trissino. E invece, silenzio. Strano per un sindaco come Possamai, sempre attentissimo ai sondaggi e velocissimo nel promuovere qualsiasi iniziativa sui social. Su questa indagine, però, nessuna traccia. Una svista? O forse numeri poco compatibili con la narrazione dell’Ufficio Propaganda del Comune. La verità è che non bastano più le videopillole confezionate ad arte”, aggiunge Benigno.

Secondo il presidente di FdI Vicenza, “non basta un sindaco-assessore a tutto, che finisce di fatto per commissariare la propria giunta pur di compensarne le debolezze. Nel frattempo, Vicenza arretra. Ma Vicenza non appartiene a chi la amministra oggi, pro tempore. Vicenza è dei vicentini. E i vicentini meritano molto di più di una guida concentrata sulla narrazione di sé stessa prima che sui problemi reali”.

“Noi continueremo a dare il nostro contributo, stando dalla parte che conta davvero: quella dei cittadini che non si rassegnano al declino e che pretendono una città all’altezza della sua storia”, conclude Benigno.