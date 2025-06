Quali sono le migliori compagnie aeree del mondo nel 2025?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sono considerati gli “Oscar” dell’aviazione civile, e anche nel 2025 i World Airline Awards di Skytrax hanno premiato le eccellenze del trasporto aereo mondiale. La nuova classifica, presentata al Salone dell’Aeronautica e del Mare di Parigi, si basa su un sondaggio condotto su oltre 20 milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, che hanno valutato più di 300 compagnie aeree.

Dominio asiatico e del Golfo

Qatar Airways si conferma, per il secondo anno consecutivo, migliore compagnia aerea al mondo, davanti a Singapore Airlines e Cathay Pacific (Hong Kong). Completano la top 5 Emirates e ANA All Nippon Airways (Giappone), a testimonianza del predominio delle compagnie asiatiche e del Golfo, che continuano a primeggiare per qualità del servizio, comfort e innovazione.

Oltre al primo posto assoluto, Qatar Airways si è aggiudicata anche i riconoscimenti per la migliore business class e la migliore lounge di business.

La classifica

Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific Airways

4. Emirates

5. ANA All Nippon Airways

6. Turkish Airlines

7. Korean Air

8. Air France

9. Japan Airlines

10. Hainan Airlines

11. Swiss International Air Lines

12. EVA Air

13. British Airways

14. Qantas Airways

15. Lufthansa

16. Virgin Atlantic

17. Saudia

18. STARLUX Airlines

19. Air Canada

20. Iberia

21. KLM Royal Dutch Airlines

22. Delta Air Lines

23. Austrian Airlines

24. Air New Zealand

25. Finnair

26. Etihad Airways

27. Malaysia Airlines

28. AirAsia

29. Thai Airways

30. Scoot

31. Fiji Airways

32. Bangkok Airways

33. China Southern Airlines

34. Virgin Australia

35. Gulf Air

36. Air Astana

37. China Airlines

38. Ethiopian Airlines