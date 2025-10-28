Provincia, il Bilancio: ultime variazioni del 2025 con maggiori investimenti in scuole e strade

Il Consiglio Provinciale di Vicenza ha approvato ieri sera le ultime variazioni al bilancio 2025 dell’ente. Movimenti in entrata e uscita dovuti perlopiù all’esigenza di dare una risposta concreta all’aumento di costo di alcune tra le opere già previste nel piano triennale 2025-2026.

Partiamo da una buona notizia: il mercato dell’auto ha portato al bilancio provinciale 1.880.000 euro in più provenienti dalla tariffa sull’Rca (+ 1,2 milioni di euro) e dall’imposta provinciale sulle trascrizioni (+ 680.000 euro). Le due voci di entrata più pesanti della Provincia si assestano quindi per il 2025 a 32,2 milioni di euro per Rca e 24.840.000 euro per Ipt (totale 57.040.000 euro rispetto ad una previsione di 55.160.000 euro). Da sottolineare che la Provincia di Vicenza da anni mantiene invariate le aliquote delle imposte, che si attestano tra le più basse d’Italia: Vicenza è l’unica Provincia veneta ad avere mantenuto l’Ipt al 20% (tutte le altre sono al 30%).

La Regione Veneto ha assegnato alla Provincia di Vicenza un contributo di 1.856.496,58 euro all’interno del programma FESR 21/27, destinato a promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici. Con l’aggiunta di 143.503,42 euro dal bilancio provinciale, per un totale di 2 milioni di euro la Provincia realizzerà un polo logistico provinciale per la Protezione Civile e una sala operativa decentrata a livello provinciale nell’area di via Muggia. Si completerà così un’area dove già trovano sede il magazzino di protezione civile della Provincia e la sede dei corsi di formazione.

Massima attenzione all’edilizia scolastica superiore con uno stanziamento di ulteriori 1.880.000 euro a favore dell’istituto Masotto di Noventa Vicentina. Aggiunti ai precedenti già previsti, formano un totale di oltre 7 milioni di euro per la realizzazione di nuovi laboratori a servizio della scuola.

Tanti gli interventi che riguardano le strade per la modifica del piano finanziamenti:

– SP 31 Valdichiampo: dalla Regione Veneto arrivano 600.000 euro quale restituzione di quota parte dei canoni di concessione del demanio idrico per finanziare i lavori di messa in sicurezza del ciglio di valle lungo la SP 31 Valdichiampo

– ponte SP 31 Valdichiampo: si aggiungono 100.000 euro ai già stanziati 540.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 31 Valdichiampo in comune di Montebello Vicentino

– ponti: con un totale di 762.000 euro (+ 404.000 euro) vengono sistemati 2 ponti lungo la SP 350 Valdastico in comune di Santorso e la SP 134 Tunnel Schio-Valdagno in comune di Valdagno

– SP246 di Recoaro: si aggiungono 2.031.187 euro al milione già stanziato (totale 3.031.187 euro) per lavori di messa in sicurezza di tratti nei comuni di Valli del Pasubio e Recoaro. I lavori sono previsti per il 2026/2027

– SP Selva: nel 2026 sono in programma anche lavori di messa in sicurezza lungo la SP Selva nei Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano, Nogarole Vicentino e Chiampo per 1.313.514 euro

– ponte dei Granatieri: vengono aggiunti 1,5 milioni di euro ai già stanziati 2,1 milioni di euro (totale di 3,6 milioni di euro) per manutenzione straordinaria e miglioramento sismico del ponte dei Granatieri, lungo la SP 349 del Costo, nei comuni di Caltrano e Chiuppano

– SP 24 Terrarossa- Piazzola: un ulteriore stanziamento di 180.000 euro permetterà nel 2026 di concludere i lavori per allargare e mettere in sicurezza la SP 24 Terrarossa-Piazzola

Ulteriori interventi previsti in variazione riguardano l’edificio che ospita l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, che verrà in parte pavimentato e tinteggiato con 110.000 euro, e il complesso universitario in viale Margherita a cui verrà sostituito impianto Evac (Emergency Voice Alarm Communication) per 45.100 euro.