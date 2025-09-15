SPORT
15 Settembre 2025 - 14.33

Presentata la terza maglia stagione 2025/2026 del L.R. Vicenza

REDAZIONE
La società L.R. Vicenza e il prestigioso marchio di abbigliamento sportivo Hummel sono orgogliose di presentare la terza maglia realizzata per la stagione 2025/2026.

La nuova divisa si distingue per il suo design raffinato e sofisticato, caratterizzato da una base oro chiaro con finiture nere che trasmette un senso di purezza ed equilibrio. I toni chiari e la texture delicata riflettono l’essenza di Vicenza: una città con una ricca tradizione, sempre rivolta al futuro.

Indossare questa maglia significa onorare coloro che hanno costruito la storia dell’LR Vicenza, abbracciando al contempo l’emozione di scrivere nuovi capitoli della sua tradizione.

Ogni linea e ogni sfumatura di questa divisa racconta una storia di impegno, passione e dedizione, portando l’anima di Vicenza sul campo, con rinnovato orgoglio e ambizione.

