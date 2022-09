Prende a sassate il portone di un palazzo e aggredisce gli agenti: arrestato

Alle ore 10:35 di lunedì 26 settembre, il numero di emergenza 113 inoltrava alla Centrale Operativa

della Polizia Locale Nordest Vicentino una richiesta d’intervento a Thiene, piazza Rossi, in piena

area mercato, poiché un soggetto di circa 20 anni stava rompendo il portone d’ingresso di un

condominio colpendolo con sassi.

Intervenivano immediatamente 2 agenti in servizio al mercato settimanale trovando il soggetto

proprio nel momento in cui, urlando frasi sconnesse, stava scagliando una grossa pietra contro la

porta d’ingresso.

Gli agenti cercavano quindi di bloccare il giovane che

sferrava un pugno alla spalla destra di uno degli agenti. Nel frattempo convergevano sul posto

anche altri agenti, e anche grazie al loro intervento il giovane veniva bloccato.

Venivano poi raccolte le relative denunce, nelle quali venivano descritti vari episodi pregressi,

iniziati il 23 agosto 2022.

Il giovane, un 21enne domiciliato a Schio, è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni

a Pubblico Ufficiale e denunciato per danneggiamento ed atti persecutori.