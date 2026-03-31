Pove del Grappa, 4 kg di marijuana nascosti in casa: 57enne arrestato dai Carabinieri

Un duro colpo allo spaccio di droga è stato messo a segno nei giorni scorsi dai militari della Stazione Carabinieri di Solagna (VI), che hanno arrestato un 57enne di Pove del Grappa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante una perquisizione locale d’iniziativa, effettuata ai sensi dell’art. 41 del T.U.L.P.S., i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo circa 4,2 kg di marijuana, confezionata in diversi sacchetti di carta e occultata all’interno di un borsone custodito in un locale di pertinenza della casa. Rinvenuta anche una bilancia, presumibilmente utilizzata per la pesatura della sostanza. Tutto il materiale è stato sequestrato ai fini penali.

L’attività investigativa aveva avuto origine dalla ricerca di armi, munizioni o esplosivi, ma si è conclusa con esito negativo: all’interno dell’abitazione è stata trovata solo una carabina di libera vendita.

Il 57enne, dopo le formalità di rito in caserma, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo l’uomo responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga.

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno evidenziato che, in conformità al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza del soggetto sarà definitivamente accertata solo al termine di un eventuale processo e di una sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma del Veneto nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, con controlli mirati e interventi tempestivi per garantire sicurezza e legalità nella comunità.