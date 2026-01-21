Polizia locale: otto agenti premiati per meriti speciali alla festa regionale del Veneto

Otto agenti della polizia locale di Vicenza si sono particolarmente distinti nello svolgimento del servizio e hanno ricevuto questa mattina un riconoscimento per meriti speciali nel corso della Giornata regionale della Polizia locale del Veneto, celebrata a Treviso in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del Corpo.A essere premiati sono stati il commissario Alessandro De Franciscis, il vice commissario Greta Lovato, gli assistenti Antonio Galia, Anna Menin, Paola Clavello e Massimiliano Mazzeo, e gli agenti scelti Roberto Medolago e Stefano Paganotto.A ciascuno è stata conferita un’onorificenza per meriti speciali del presidente della Regione del Veneto perché, come si legge nella motivazione, “Dimostrando acume investigativo, abnegazione ed elevata professionalità, l’unità Nucleo operativo speciale e Cinofila effettuava un’elaborata attività di indagine che portava all’arresto in flagranza di reato di un malvivente per spaccio di sostante stupefacenti alla fermata dell’autobus e al sequestro di stupefacenti per un valore stimato di circa 25.000 euro”.La cerimonia, che è un momento solenne di condivisione e gratitudine per gli agenti del corpo, è stata celebrata quest’anno dal Comune di Treviso ed ha accolto nell’Auditorium di Santa Caterina operatori e rappresentanze istituzionali provenienti da tutto il Veneto.«Questo riconoscimento – dichiara l’assessora Sara Baldinato, intervenuta in rappresentanza della Città di Vicenza – è motivo di grande orgoglio per la città e testimonia l’importanza del lavoro svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini della Polizia locale. Il loro presidio costante del territorio, la vicinanza alla cittadinanza e la capacità di rispondere con professionalità alle esigenze della comunità rappresentano un elemento fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita a Vicenza».Soddisfazione anche da parte del comandante della Polizia locale di Vicenza, Massimo Parolin, che sottolinea il valore del lavoro di squadra: «Gli encomi conferiti oggi premiano non solo le capacità professionali dei singoli agenti, ma anche l’impegno quotidiano di un Corpo che opera con senso del dovere, spirito di servizio e grande attenzione alle persone. È un riconoscimento che va condiviso con tutte le donne e gli uomini del Corpo che, con dedizione e competenza, operano ogni giorno al fianco delle comunità locali e al servizio della città».