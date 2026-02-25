Polizia Locale “NEVI”: al via la sperimentazione del Taser, prima attivazione in provincia di Vicenza

Ha preso ufficialmente avvio il 23 febbraio la sperimentazione dell’arma comune a impulsi elettrici (Taser) da parte del Consorzio di Polizia Locale “NEVI”. Il personale autorizzato porterà il dispositivo durante i servizi di pattuglia esterna, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente.

La decisione rientra nelle previsioni della normativa statale che consente ai Comuni di avviare la sperimentazione dello strumento, a condizione che venga garantita una formazione specifica e l’osservanza delle linee guida approvate in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Gli operatori individuati hanno completato con esito positivo il percorso formativo teorico-pratico previsto dalla legge. È stato inoltre sottoscritto un protocollo operativo e sanitario con l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, con l’obiettivo di tutelare la salute, assicurare il monitoraggio sanitario e definire le procedure da seguire in caso di eventuale utilizzo del dispositivo.

Il Comando ha adottato manuali operativi e linee guida tecniche interne che regolano criteri di assegnazione, modalità di custodia, condizioni di impiego, procedure di sicurezza e obblighi di rendicontazione.

Con l’avvio della sperimentazione, il Consorzio “NEVI” diventa il primo Comando di Polizia Locale della provincia di Vicenza ad attivare il Taser secondo il percorso previsto dalla normativa nazionale. Proprio per questo primato, l’iter amministrativo e organizzativo è stato particolarmente articolato.

“Essere il primo Comando nella provincia di Vicenza ad avviare la sperimentazione del Taser ha comportato un percorso lungo e approfondito – ha dichiarato il Comandante –. Non esistevano protocolli già operativi sul territorio provinciale, e questo ci ha richiesto un lavoro accurato di studio, confronto istituzionale e predisposizione di procedure dedicate.

Abbiamo scelto di procedere con prudenza e responsabilità, nel pieno rispetto delle norme e delle linee guida nazionali, costruendo un modello organizzativo solido e garantito anche sotto il profilo sanitario.

Lo strumento rappresenta un dispositivo intermedio a tutela sia degli operatori sia dei cittadini, da utilizzare esclusivamente nei casi previsti e secondo i principi di necessità, proporzionalità e gradualità dell’uso della forza”.

La fase di sperimentazione avrà una durata di sei mesi e sarà sottoposta a monitoraggio costante e a verifiche periodiche, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.