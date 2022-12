Point de vue sur l’energie: la décarbonisation (versione francese e italiana)

de Sarah Legato (versione francese e versione italiana)

L’OBJECTIF « ZERO CARBONE » POUR TOUS EN 2050.

Depuis les années 70, la consommation d’électricité européenne a augmenté d’environ 20% et elle est devrait presque doubler selon l’agence internationale de l’énergie (AIE) d’ici 2050.

L’Europe s’est donc fixé des objectifs ambitieux de «décarbonisation», c’est-à-dire l’utilisation des énergies renouvelables et du nucléaire pour les pays qui ont déjà des infrastructures en place. Il s’agit d’un « pacte vert » que les états membres devront adopter en réduisant de +50% les émissions à effet de serre d’ici 2030 pour atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050.

Petit rappel : L’utilisation des énergies fossiles pour produire de l’électricité engendrent des dégâts irréversibles du point de vue climatique et par « effet domino » de toutes matières vivantes dont nous faisons partie, d’où l’urgence de cette priorité même si elle est loin d’être la seule.

De plus, il est prévu d’ici une trentaine d’années, une augmentation de la population dans les villes sachant qu’elle consomme plus que celle du rural.

LES GRANDS GROUPES S’ENGAGENT AUSSI EN FRANCE ET EN ITALIE.

Certains dirigeants de grands groupes ont pris des mesures pour le « zéro carbone », par exemple : pour la France, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF (EDF : premier producteur d’électricité en France) misant sur les énergies propres aux quatre coins du globe et pour l’Italie Francesco Starace, directeur général d’ENEL (ENEL : premier producteur d’électricité en Italie) misant sur les énergies renouvelables avec le projet de construction d’une usine de composants solaires aux Etats-Unis. De telles ambitions pourront elles répondre rapidement à cette urgence ?

COMMENT ATTEINDRE L’OBJECTIF?

A l’entrée de l’hiver 2022, de nombreuses régions et citoyens y participent au quotidien, dont Vicenza malgré l’arrivée du froid dans les maisons et des fêtes de fin d’année.

A Paris, l’avenue des Champs-Elysées garde sa magie mais combine la brillance et La sobriété avec de belles illuminations économes et à temps réduit!

DES FREINS EXISTENT

A L’entrée de l’hiver, afin d’éviter la pénurie d’énergie, certaines des centrales à charbon françaises pourraient être, hélas, remises en service. Celle de Saint-Avold en Moselle par exemple, car la production française d’électricité qui repose à 50% sur le Nucléaire pour ce mois de novembre 2022, ne suffit plus à répondre à la pénurie d’énergie et aux plausibles coupures.

En ce qui concerne l’Italie, on compte encore une demi-douzaine de centrales à charbon encore en activité qui devrait s’arrêter totalement en 2025, dans le cadre de la transition énergétique. Et pourtant en 2022, la production d’énergie électrique a consommé 50% en plus de charbon, par rapport à 2021.Une mesure gouvernementale prise afin de stocker le gaz pour l’hiver.

Atteindre un objectif n’est jamais simple surtout dans un contexte où l’énergie électrique reste au cœur de nos vies et de son évolution, mais nos modes de consommation seront déterminants pour y parvenir dans un monde hostile à la paix.

L’ENERGIA A MODO MIO

L’OBIETTIVO «ZERO CARBON» PER TUTTI NEL 2050.

Dagli anni ’70, il consumo di energia elettrica in Europa è aumentato di circa il 20% e dovrebbe quasi raddoppiare, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) entro il 2050.

L’Europa si è quindi prefissata obiettivi ambiziosi di «decarbonizzazione», cioè l’utilizzo delle energie rinnovabili e del nucleare per i Paesi che dispongono già di infrastrutture. Si tratta di un «patto verde» che gli Stati membri dovranno adottare riducendo del 50% le emissioni a effetto serra entro il 2030 per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Promemoria: L’uso dei combustibili fossili per produrre elettricità genera danni irreversibili dal punto di vista climatico e per «effetto domino» di tutte le materie vive di cui facciamo parte, Da qui l’urgenza di questa priorità, anche se non è l’unica.

Inoltre, tra una trentina d’anni è previsto un aumento della popolazione nelle città che consumano più delle zone rurali.

I GRANDI GRUPPI IMPEGNATI ANCHE IN ITALIA E IN FRANCIA

Alcuni dirigenti di grandi gruppi hanno adottato misure per lo «zero carbon», ad esempio: per la Francia, Jean-Bernard Lévy, presidente-direttore generale di EDF (EDF: primo produttore di elettricità in Francia) puntando sulle energie pulite in tutto il mondo e per l’Italia Francesco Starace, direttore generale di ENEL (ENEL: primo produttore di elettricità in Italia) puntando sulle energie rinnovabili con il progetto di costruzione di una fabbrica di componenti solari negli Stati Uniti. Tali ambizioni potranno rispondere rapidamente a questa urgenza?

COME RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO?

All’inizio dell’inverno 2022, molte cittadini vi partecipano quotidianamente, anche a Vicenza nonostante l’arrivo del freddo nelle case e delle feste di fine anno.

A Parigi, l’avenue des Champs-Elysées conserva la sua magia ma combina la brillantezza e la sobrietà con belle luci a risparmio energetico e a tempo ridotto!

ESISTONO FRENI

All’inizio dell’inverno, per evitare la penuria di energia, alcune delle centrali a carbone francesi potrebbero essere, purtroppo, rimesse in servizio. Quella di Saint-Avold en Moselle, ad esempio, poiché la produzione francese di elettricità, che si basa per il 50% sul nucleare per questo mese di novembre 2022, non è più sufficiente a rispondere alla carenza di energia e ai plausibili interruzioni della fornitura.

Per quanto riguarda l’Italia, ci sono ancora una mezza dozzina di centrali a carbone ancora in funzione che dovrebbero cessare completamente nel 2025, nel quadro della transizione energetica. Eppure nel 2022, la produzione di energia elettrica ha consumato il 50% in più di carbon, rispetto al 2021.Una misura governativa adottata per immagazzinare il gas per l’inverno.

Raggiungere un obiettivo non è mai facile soprattutto in un contesto in cui l’energia elettrica rimane al centro delle nostre vite e della sua evoluzione, ma i nostri modelli di consumo saranno determinanti per raggiungerlo in un mondo ostile alla pace.