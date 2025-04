PNRR A VICENZA – LE MINORANZE CHIEDONO CHIAREZZA SU PROGETTI PER 50 MILIONI DI EURO. RUCCO: “ASPETTIAMO RISPOSTE CONCRETE”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

PNRR a Vicenza: le minoranze chiedono chiarezza sui progetti da 50 milioni di euro. Rucco: “Aspettiamo risposte concrete”

VICENZA – A poco più di due mesi dalla scadenza del 30 giugno fissata per l’avvio dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, in consiglio comunale a Vicenza monta la preoccupazione. Le minoranze chiedono conto dello stato di avanzamento delle opere, per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro, molte eredità dell’amministrazione precedente guidata da Francesco Rucco.

Molti interventi previsti, secondo Rucco, sarebbero ancora fermi al palo o non avviati nei tempi previsti. A lanciare l’allarme è lo stesso ex sindaco, che invita l’attuale amministrazione a fornire “risposte concrete”, sottolineando come diverse progettualità siano state consegnate già pronte per essere realizzate.

Sotto la lente c’è in particolare il progetto per la riqualificazione di Piazzale De Gasperi, definito da Rucco “fortemente ridimensionato” rispetto alla visione iniziale. Si tratta di un’opera non finanziata direttamente dal PNRR, ma strategica per l’immagine della città in quanto considerata la “porta di Vicenza”.

Il dibattito è destinato ad accendersi nelle prossime settimane, mentre cresce la pressione affinché l’amministrazione attuale acceleri sui cantieri in corso e garantisca che i fondi europei non vadano perduti.

Servizio di Elisa Santucci.