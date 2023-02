Plastic Free, Roberto Longo ospite giovedì 2 marzo della trasmissione Geo

Giovedì 2 marzo alle 16.40 su Rai Tre Roberto Longo sarà ospite del programma Geo per un’intervista in diretta con la conduttrice Sveva Sagramola sulle attività svolte con l’associazione Plastic Free, in molte occasioni in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune. Roberto Longo, referente di Plastic Free Vicenza, porterà in particolare la sua testimonianza come “cacciatore di mozziconi” per l’impegno profuso nella pulizia del territorio dagli scarti delle sigarette.Nell’occasione verranno consegnati alla conduttrice due biglietti per la mostra in Basilica palladiana “I creatori dell’Egitto eterno” con una lettera firmata dal sindaco Francesco Rucco e dall’assessore all’ambiente Simona Siotto e il volume fotografico “Vicenza. Un patrimonio incantevole” di Tranquillo Cortiana.“Come amministrazione abbiamo sottoscritto due anni fa un protocollo d’intesa con Plastic Free – dichiara il sindaco Francesco Rucco – con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione per l’ambiente e sviluppare iniziative di sensibilizzazione coinvolgendo i cittadini nella cura del territorio. Da allora sono state numerose le occasioni di cleanup organizzate nei quartieri così come i chili di rifiuti abbandonati raccolti, ben 2 tonnellate solo nel 2022, che hanno valso alla città di Vicenza anche per il 2023 il premio di Comune Plastic Free”.“Non ci stancheremo mai – continua l’assessore all’ambiente Simona Siotto – di ringraziare Roberto Longo per tutto quello che fa, per i continui stimoli che lancia, per la sua passione per le tematiche ambientali, sempre portate avanti con entusiasmo e moltissimo senso civico. La sinergia tra Plastic Free e il Comune è forte e continuerà insieme ai tanti volontari che ogni volta si uniscono a noi per ripulire la nostra città dalla plastica e dai mozziconi abbandonati e per prenderci cura insieme del bene comune”.