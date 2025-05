ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Pil Veneto, previsione di crescita +0,5% nel 2024 e +0,8% nel 2025

Consumi delle famiglie +0,9% e investimenti fissi lordi +1,2%

Per il Veneto si prevede una crescita del Pil pari a +0,5% nel 2024 e +0,8% nel 2025. I consumi delle famiglie venete sono stimati in aumento dello 0,9% nel 2025, mentre gli investimenti fissi lordi cresceranno dell’1,2%.

Lo rileva il “Bollettino socio-economico del Veneto”.

Nel primo trimestre 2025 si registra un aumento dell’inflazione, che a marzo raggiunge il 2,2% nella regione, spinta principalmente dall’aumento dei prezzi dei beni energetici e da una crescita dei costi nei servizi ricettivi e pacchetti vacanza.

Il settore turistico ha chiuso il 2024 con risultati eccellenti, segnando un nuovo record di flussi. Rispetto al 2023, gli arrivi in Veneto sono aumentati del 3,3% e le presenze del 2,2%. Mentre le strutture alberghiere mostrano stabilità, il comparto extralberghiero registra un incremento del 3,8% delle presenze. Nel primo bimestre 2025, tuttavia, si rileva una flessione del 3,8% delle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in parte dovuta allo spostamento del Carnevale dal febbraio 2024 al 4 marzo 2025.

Il mercato del lavoro regionale resta solido, con un tasso di occupazione al 70,2%, ben superiore alla media italiana del 62,2%. La disoccupazione scende a un minimo storico del 3%, rispetto al 4,3% dell’anno precedente. Segnali positivi arrivano anche dalla riduzione dei giovani Neet (non impegnati in lavoro, formazione o istruzione): nel 2024 sono diminuiti del 14% rispetto all’anno precedente, rappresentando il 9% dei giovani tra i 15 e i 29 anni, il secondo valore più basso tra le regioni italiane, già in linea con l’obiettivo europeo per il 2030.