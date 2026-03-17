PFAS e acqua, allarme a Legnago, Luisetto e Bigon (PD): “Triplicare i prelievi? La Regione spieghi”

A Legnago si accende il dibattito sull’ambiente dopo la richiesta di Chemviron Italia S.r.l. di aumentare in modo significativo il prelievo di acqua dalla falda. Un incremento rilevante, da 55.000 a oltre 173.000 metri cubi annui, che ha spinto le consigliere regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon e Chiara Luisetto a presentare un’interrogazione alla Giunta veneta.

Le esponenti dem chiedono chiarezza sulle motivazioni industriali alla base della richiesta e sui possibili impatti ambientali. L’azienda opera infatti nella rigenerazione dei carboni attivi utilizzati per la filtrazione delle acque, anche per la rimozione dei PFAS, sostanze al centro di un’emergenza ambientale che da anni coinvolge il Veneto.

Nel documento si richiama anche un rapporto ARPAV del 2022 che aveva evidenziato la presenza di PFAS nei fanghi di depurazione e nelle acque in ingresso e in uscita dall’impianto aziendale. Da qui la necessità, sottolineano Bigon e Luisetto, di verificare se l’aumento del prelievo sia legato a modifiche produttive o a un ampliamento delle attività.

Secondo le consigliere, un incremento così consistente potrebbe comportare anche variazioni nei reflui industriali e nella gestione degli scarichi. Per questo è stato chiesto alla Regione di chiarire se la richiesta sia coerente con l’Autorizzazione Integrata Ambientale recentemente aggiornata e se siano previste ulteriori attività di monitoraggio.

Infine, viene sollecitata trasparenza sui controlli: le consigliere chiedono se negli ultimi anni sia stato effettuato un monitoraggio continuo dei PFAS nelle acque reflue, fognarie e in uscita dai depuratori collegati all’impianto.

“Il tema della contaminazione da PFAS è estremamente delicato per il territorio – concludono – e richiede la massima attenzione per tutelare ambiente e comunità locali”.