Persona investita dal treno fra San Bonifacio e Altavilla: circolazione sospesa

Venezia, 8 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria sulla linea Verona – Padova ha iniziato a riprendere gradualmente dalle ore 16:15 tra le stazioni di S. Bonifacio e Altavilla, dopo la sospensione imposta a seguito dell’investimento di una persona da parte di un treno.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 14:15, aveva causato rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e alcune cancellazioni dei treni in transito. Sul luogo sono intervenute immediatamente le autorità competenti per effettuare gli accertamenti necessari.

Durante la sospensione del servizio, i treni hanno potuto essere instradati su percorsi alternativi con tempi di percorrenza più lunghi, mentre la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria era in corso.

Con la graduale ripresa della circolazione, il traffico ferroviario torna progressivamente alla normalità. Le autorità invitano i viaggiatori a consultare i monitor aggiornati nelle stazioni per verificare eventuali variazioni sugli orari dei treni.