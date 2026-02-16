CRONACAVICENZA e PROVINCIA
Pauroso schianto sulla strada del Costo: auto precipita nella scarpata, interviene l’elicottero del Suem

Grave incidente nella serata di oggi lungo la strada provinciale del Costo, in prossimità della località “Barricata”. Erano circa le 20.30 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto è uscita di strada finendo nella scarpata che costeggia la carreggiata, dopo un rovinoso rotolamento.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bassano e della sede di Schio. Le squadre hanno operato con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per raggiungere il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo deformato dall’impatto. Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato estratto dal veicolo in condizioni particolarmente complesse, vista la zona impervia.

Considerata la gravità della situazione e la difficoltà di accesso al luogo dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Suem di Treviso. Il velivolo ha calato con il verricello un operatore sanitario, che ha collaborato alle operazioni di recupero prima del trasporto urgente della vittima al più vicino ospedale.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area risultavano ancora in corso alle 23.40. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

