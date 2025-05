Partita a Scacchi di Marostica: aperti i bandi per Re, Regine, Lionora e Oldrada

L’Associazione Pro Marostica ha aperto ufficialmente i bandi per i ruoli principali della prossima edizione della Partita a Scacchi a personaggi viventi, in programma il 4-5 e 11-12 settembre 2026. Accanto alla selezione tradizionale di Lionora e Oldrada, le due giovani protagoniste della leggenda, torna – dopo molti anni – il bando anche per i ruoli di Re e Regine, figure fondamentali dello spettacolo, che per più di quindici anni sono state affidate con continuità a interpreti divenuti veri e propri volti simbolo della Partita. I candidati e le candidate devono essere residenti o domiciliati nel territorio della storica Podesteria di Marostica 1454, oggi corrispondente ai Comuni di Marostica, Bassano del Grappa (Destra Brenta), Breganze, Bressanvido, Colceresa, Fara Vicentino, Nove, Pianezze, Pozzoleone, San Giorgio di Perlena (frazione di Lusiana Conco), Schiavon, Sandrigo, Salcedo.

Per i ruoli di Re e Regine, possono candidarsi uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 35 anni, compiuti alla data dello spettacolo. Le Regine dovranno avere taglia 42, un’altezza minima di 170 cm, capelli lunghi e naturali. La Regina Bianca sarà bionda, la Regina Nera mora. I Re, invece, dovranno avere taglia 54, un’altezza minima di 185 cm e barba. Il Re Bianco sarà biondo, il Re Nero moro.

Per i ruoli di Lionora, la figlia del Governatore che andrà in sposa al vincitore della gara di scacchi, edi Oldrada, la sorella del Governatore ancora giovane e bella, possono partecipare ragazze dai 18 ai 32 anni. È richiesto che abbiano capelli lunghi e di colore naturale. La tradizione vuole Lionora bionda e Oldrada mora, anche se negli anni ci sono state alcune eccezioni.

«Come sempre, non si tratta solo di una selezione estetica, ma anche di portamento, motivazione e passione – spiega il presidente dell’Associazione Pro Marostica, Simone Bucco – La giuria valuterà ogni candidato in base alle esigenze sceniche e alla coerenza con il ruolo, auspicando di incontrare persone animate da amore per la rappresentazione, entusiasmo e spirito di partecipazione.La riapertura del bando per i ruoli di Re e Regine rappresenta un segnale importante di rinnovamento, un invito rivolto alle nuove generazioni a raccogliere il testimone di una tradizione unica.Sappiamo che non sarà semplice eguagliare la dedizione e la bellezza di chi ha vestito questi ruoli in passato, ai quali va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza.»

Le selezioni si svolgeranno presso il magazzino dell’Associazione Pro Marostica, in via IV Novembre 43, e si terranno per la prima selezione sabato 7 giugno 2025, dalle ore 8.30: per la seconda selezione con prova costumi domenica 8 giugno 2025, dalle ore 8:30. La proclamazione finale è prevista per domenica 14 settembre 2025, ore 16:00, in occasione della manifestazione “Marostica 1454”. Iscrizioni agli uffici di Pro Marostica entro il 5 giugno.

Gli eletti, oltre a essere protagonisti della Partita a Scacchi 2026, saranno anche chiamati a rappresentare lo spettacolo in trasferte e iniziative promozionali tra settembre 2025 e agosto 2027, vestendo i costumi curati dalla sartoria ufficiale e affiancati dal team di trucco e acconciatura dell’Associazione.Tutti i dettagli e i bandi completi sono consultabili sul sito www.marosticascacchi.it