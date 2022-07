PADOVA – Vede la polizia, scappa e lancia 70 grammi di erba dal finestrino: 23enne arrestato

Domenica 24 luglio, in serata, un 23enne italiano è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti: durante un normale servizio di pattugliamento, le Volanti della Questura di Padova hanno notato un’auto con un ragazzo a bordo che procedeva a fari spenti. Invitato ad accendere i fari, l’automobilista è fuggito accelerando. L’inseguimento si è concluso in via Crescini, dove il ragazzo ha cominciato a strattonare i poliziotti per evitare il controllo. Reso inoffensivo, gli agenti, effettuando a ritroso il percorso dell’inseguimento, hanno trovato un involucro con dentro 68 grammi di marijuana, lanciati dal finestrino durante la fuga. Nella perquisizione domiciliare sono spuntati altri 6 grammi. Portato in Questura, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a fini di spaccio. Ora per il giovane c’è l’obbligo di firma in Questura.