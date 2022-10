PADOVA – Spaccio di cocaina sul lungargine: 23enne denunciato

Nella notte tra sabato e domenica, un 23enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane si era dato alla fuga non appena aveva visto i militari, gettando per terra un involucro, recuperato poco dopo. Il fuggitivo è stato bloccato e portato in caserma. Nell’involucro c’erano 4,5 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, che ha portato il giovane ad essere denunciato per detenzione a fini di spaccio.