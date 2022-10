PADOVA – Occupa un casolare abbandonato: 26enne arrestato

Nella giornata di martedì, i carabinieri della stazione di Campodarsego hanno identificato e arrestato un ragazzo tunisino di 26 anni, risultato senza fissa dimora, reo di aver occupato abusivamente un casolare abbandonato. Il giovane aveva forzato la porta dell’edificio, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica e si era creato una casa tutta sua. I residenti di via Giovanni XXIII si sono subito resi conto della situazione e hanno chiesto l’intervento dei militari.

I carabinieri sul posto hanno accertato che l’allacciamento alla rete elettrica fosse stato fatto artigianalmente, quindi hanno condotto l’uomo in caserma per poi arrestarlo per invasione di edificio e furto aggravato.