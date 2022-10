PADOVA – Moto si scontra contro furgone: gravissimo il centauro

Ieri sera, alle 19,45, sulla strada che porta da Limena verso Padova, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto un furgone Renault, condotto da F.C., 61 anni, e una moto, una GS1200, alla cui guida c’era A.T., 55 anni, residente a Padova. Il motociclista è in gravissime condizioni.

Le due macchine stavano procedendo sulla strada e, all’altezza dello svincolo autostradale, si sono toccati. Il motociclista è volato dopo essere stato disarcionato, finendo nella corsia opposta, scavalcando anche il guardrail. Preso in cura dal Suem, è stato intubato e portato all’ospedale. Anche il conducente del furgone è andato in ospedale, per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto.

E’ stato preso in cura dal personale medico del Suem 118. E’ stato stabilizzato ed intubato prima della corsa in prognosi riservata all’ospedale cittadino. La prognosi è riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Anche il conducente del mezzo è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto. La viabilità ha subito ripercussioni per circa un’ora. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi, mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi incidentati che sono stati sequestrati.

I soccorsi

E’ stato preso in cura dal personale medico del Suem 118. E’ stato stabilizzato ed intubato prima della corsa in prognosi riservata all’ospedale cittadino. La prognosi è riservata, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Anche il conducente del mezzo è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell’impatto. La viabilità ha subito ripercussioni per circa un’ora. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi, mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi incidentati che sono stati sequestrati.