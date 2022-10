PADOVA – Lotta al degrado: dieci persone sorprese a dormire in piazzetta Gasparotto

Nella giornata di ieri, la Polizia di Padova ha effettuato un servizio di controllo straordinario, al fine di effettuare dei controlli mirati sulle persone che trascorrono le loro nottate in piazzetta Gasparotto. In dieci sono stati a trovare a dormire nella piazza, tra cui due donne italiane di 22 e 37 anni; gli altri otto sono risultati tutti stranieri dell’Africa Subsahariana. Uno di loro, un ghanese di 32 anni, è risultato clandestino ed è stato espulso. Gli altri sono tutti regolari, anche se due nigeriani e una delle due donne avevano precedenti per reati di droga.

Per loro è stata disposta la misura di allontanamento per 48 ore da piazzetta Gasparotto, mentre uno di loro è stato denunciato per aver violato il Daspo urbano.

Nei loro confronti è stata disposta la misura dell’ordine di allontanamento per 48 ore da piazzetta Gasparotto ed uno di loro è stato anche denunciato per aver violato il Daspo Urbano a cui già era stato sottoposto sempre in riferimento a quell’area. Al termine degli accertamenti, la piazza è stata sottoposta all’intervento del personale dell’Aps che ha operato unitamente alla Polizia Locale.

Nei loro confronti è stata disposta la misura dell’ordine di allontanamento per 48 ore da piazzetta Gasparotto ed uno di loro è stato anche denunciato per aver violato il Daspo Urbano a cui già era stato sottoposto sempre in riferimento a quell’area. Al termine degli accertamenti, la piazza è stata sottoposta all’intervento del personale dell’Aps che ha operato unitamente alla Polizia Locale.

Altri controlli anti degrado

Sempre nella mattinata odierna è stata anche controllata piazza De Gasperi. Qui l’unità cinofila della Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato circa 6 grammi di cocaina suddivisa in dosi. In piazza Salvemini, invece, sono stati rintracciati un togolese ed un ivoriano regolari e due moldavi di cui uno, ventenne clandestino, che è stato espulso. L’attività effettuata oggi dalla Polizia verrà ripetuta sempre più spesso al fine di riportare serenità e tranquillità nelle zone della città più a rischio degrado e microcriminalità.

© Riproduzione riservata