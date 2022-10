PADOVA – Arrestato boss della mafia nigeriana: sconterà 4 anni e 8 mesi per associazione a delinquere

La Squadra Mobile di Padova, sabato 1 ottobre, ha rintracciato e arrestato Peter Osobase, di 34 anni, su cui gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. Accusato di associazione a delinquere a stampo mafioso, ora sconterà 4 anni e 8 mesi. L’arresto è avvenuto in pieno centro, in piazza Zanellato.

L’uomo era stato coinvolto nell’operazione “Maphite”, nome derivato dal famigerato clan della mafia nigeriana. L’inchiesta aveva permesso di fare luce sullo smercio di quintali di chili di droga, sui giri di prostituzione e sui rapporti con le altre organizzazioni criminali. L’operazione aveva messo in luce il programma della mafia, così come le istruzioni, i codici e le regole date agli affiliati. In manette anche persone che ricoprivano ruoli di primissimo piano e legati anche ad alcune potenti ‘ndrine calabresi.