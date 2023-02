OVEST VICENTINO – Chiampo e i suoi marmi finiscono su Striscia la Notizia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella nuova puntata di “Paesi, paesaggi” condotta da Davide Rampello per Striscia la Notizia, la provincia di Vicenza diventa protagonista: la troupe della celebre trasmissione Mediaset si è diretta fino a Chiampo per dedicare un servizio alla città dell’Ovest Vicentino nota per i suoi marmi. Copiando il link nella propria barra del browser si può vedere lo splendido servizio dedicato a Chiampo.