CRONACAVICENZA e PROVINCIA
30 Gennaio 2026 - 11.59

Ovest Vicentino, autista mai patentato fermato con autocarro sovraccarico: multa da oltre 5.600 euro

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Durante un controllo stradale nella mattinata di giovedì 29 gennaio 2026, la Polizia locale dei Castelli ha fermato in via Natta a Montecchio Maggiore un autocarro Iveco con cesta, visibilmente sovraccarico.

Il mezzo, di proprietà di una ditta di Monselice (PD), era guidato da M.M., 39 anni, residente nel Padovano, che inizialmente ha dichiarato agli agenti di aver dimenticato la patente a casa. Gli accertamenti successivi, però, hanno rivelato una circostanza più grave: l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida.

Dalle verifiche con il titolare dell’azienda è emerso che il conducente lavorava da anni come operaio e utilizzava abitualmente i mezzi aziendali per motivi di lavoro, senza che l’impresa fosse a conoscenza della mancanza del titolo di guida.

Per il conducente è scattata una sanzione di 5.100 euro per guida senza patente, mentre all’azienda è stata contestata la violazione per incauto affidamento del mezzo, con multa di circa 300 euro. Ulteriori verbali sono stati elevati per il sovraccarico dell’autocarro, che trasportava strutture in ferro superando di oltre il 20% il limite consentito di 3.500 kg.

L’importo complessivo delle sanzioni supera così i 5.600 euro

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Ovest Vicentino, autista mai patentato fermato con autocarro sovraccarico: multa da oltre 5.600 euro | TViWeb Ovest Vicentino, autista mai patentato fermato con autocarro sovraccarico: multa da oltre 5.600 euro | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy