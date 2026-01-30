Ovest Vicentino, autista mai patentato fermato con autocarro sovraccarico: multa da oltre 5.600 euro

Durante un controllo stradale nella mattinata di giovedì 29 gennaio 2026, la Polizia locale dei Castelli ha fermato in via Natta a Montecchio Maggiore un autocarro Iveco con cesta, visibilmente sovraccarico.

Il mezzo, di proprietà di una ditta di Monselice (PD), era guidato da M.M., 39 anni, residente nel Padovano, che inizialmente ha dichiarato agli agenti di aver dimenticato la patente a casa. Gli accertamenti successivi, però, hanno rivelato una circostanza più grave: l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida.

Dalle verifiche con il titolare dell’azienda è emerso che il conducente lavorava da anni come operaio e utilizzava abitualmente i mezzi aziendali per motivi di lavoro, senza che l’impresa fosse a conoscenza della mancanza del titolo di guida.

Per il conducente è scattata una sanzione di 5.100 euro per guida senza patente, mentre all’azienda è stata contestata la violazione per incauto affidamento del mezzo, con multa di circa 300 euro. Ulteriori verbali sono stati elevati per il sovraccarico dell’autocarro, che trasportava strutture in ferro superando di oltre il 20% il limite consentito di 3.500 kg.

L’importo complessivo delle sanzioni supera così i 5.600 euro