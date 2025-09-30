Ospedale di Asiago, nuovi percorsi per i prelievi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’ULSS 7 Pedemontana segnala una modifica ai percorsi nell’ospedale di Asiago per gli utenti che devono effettuare un prelievo di sangue.

Per gli utenti esterni saranno infatti attivati un punto di accettazione e una cassa nell’area del vecchio ospedale, così da poter svolgere tutte le operazioni presso il Punto Prelievi, che è stato recentemente rinnovato a seguito di una completa ristrutturazione dell’area dell’ex Pronto Soccorso dell’ospedale vecchio.

Gli utenti che invece necessitano degli esami preoperatori saranno indirizzati al primo piano del nuovo ospedale, dove saranno accolti dal personale dedicato ed effettueranno tutte le prestazioni necessarie al pre ricovero (esami ematochimici, Ecg, accertamento infermieristico, consulenza anestesiologia e valutazione finale del medico) in un unico punto.

In questo modo l’Azienda risolverà la problematica segnalata relativa al percorso esterno – comunque temporaneo – oggi utilizzato tra l’accettazione nel nuovo ospedale e il Punto Prelievi.

Nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni metereologiche, l’Azienda provvederà anche ad asfaltare tale percorso esterno, per eventuale utilizzo da parte del personale della struttura.

L’Azienda confida di attivare i nuovi percorsi per gli utenti nella settimana tra il 6 e il 10 ottobre.