Ok al nuovo Comune ‘Castegnero Nanto’, Zecchinato: “Scelta lungimirante”

Il percorso di fusione tra i Comuni di Nanto e Castegnero si è ufficialmente concluso con il voto favorevole dei cittadini, dando vita al nuovo Comune di Castegnero Nanto.

“Con il consenso espresso dai cittadini, questa fusione si conferma una scelta lungimirante, sostenuta dalla Regione e che continuerà a ricevere supporto convinto – ha dichiarato l’Assessore regionale agli Enti locali e Riordino territoriale, Marco Zecchinato. – Ottimizzare l’organizzazione amministrativa e coordinare le risorse significa costruire una governance locale moderna, capace di offrire servizi di qualità e risposte concrete alle esigenze della comunità”.

Secondo Zecchinato, la nuova realtà comunale permetterà di ottenere maggiore rappresentanza nelle sedi istituzionali e aprirà opportunità per progetti più ampi. “La fusione consentirà di intercettare con efficacia bandi e finanziamenti che, singolarmente, i due Municipi non avrebbero potuto cogliere”.

Il referendum consultivo che ha sancito la nascita del Comune di Castegnero Nanto si è svolto tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio, con un esito positivo che segna un passo importante per lo sviluppo territoriale del Vicentino.