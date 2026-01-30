Noventa Vicentina, nuova corsa bis SVT per il rientro a scuola degli studenti

Da lunedì 2 febbraio sarà attiva una corsa bis con partenza alle 13.35 dal Centro Studi: fermerà a Campiglia e Sossano. Il presidente di SVT Marco Sandonà: «Rispettato l’impegno preso»

Da lunedì 2 febbraio SVT metterà a disposizione a Noventa Vicentina una corsa aggiuntiva per il rientro a scuola degli studenti, rispondendo così alle segnalazioni relative all’affollamento della linea E31 che parte dall’autostazione alle 13.50 in direzione Lonigo e quindi Vicenza.

La nuova corsa bis della E31 partirà alle 13.35 direttamente dal Centro Studi di Noventa Vicentina, dove sarà già presente al momento dell’uscita degli studenti da scuola, così da prevenire possibili affollamenti con l’autobus in movimento, e fermerà a Campiglia e Sossano.

La nuova corsa bis andrà così ad alleggerire in modo significativo la presenza di utenti a bordo della corsa delle 13.50, intercettando prima tutti gli studenti residenti appunto nell’area di Campiglia e Sossano: questo consentirà sia un viaggio più confortevole sulla corsa delle 13.50, sia di ridurre gli assembramenti in autostazione. Inoltre, gli studenti residenti nell’area di Campiglia e Sossano potranno rientrare a casa circa un quarto d’ora prima.

Parallelamente rimane invariato il programma della linea E04, coinvolta nell’incidente avvenuto l’8 gennaio, dove non si sono evidenziati particolari problemi di affollamento.

«Abbiamo mantenuto l’impegno che l’Azienda si era assunta in occasione del recente confronto con l’Amministrazione Comunale e con i rappresentanti degli studenti – sottolinea il presidente di SVT Marco Sandonà -. Nei giorni scorsi avevamo svolto una serie di verifiche, trovando effettivamente riscontro rispetto alle segnalazioni ricevute. È dunque partita un’attività di progettazione ad hoc che ha consentito di mettere a disposizione un mezzo aggiuntivo, riorganizzando la distribuzione dei mezzi su altre linee che comunque non saranno penalizzate. Voglio sottolineare a questo riguardo l’impegno e la professionalità del gruppo di progettazione del settore Movimento di SVT per lo sforzo fatto e il risultato raggiunto».