Noventa -Incidente in via Cero, Comune e istituzioni a confronto sulla sicurezza del trasporto scolastico

Si è svolto ieri, mercoledì 14 gennaio, nella sede comunale di Noventa Vicentina, un incontro per fare il punto sulla sicurezza del trasporto scolastico dopo il grave incidente avvenuto giovedì scorso in via Cero, all’uscita dall’Istituto Masotto.

L’episodio si è verificato durante l’arrivo di un autobus della SVT: per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, e secondo una dinamica al vaglio della Polizia Locale che sta raccogliendo anche le testimonianze dei presenti, due studenti sono stati investiti dal mezzo mentre si avvicinava alla fermata. Una studentessa ha riportato gravissime lesioni a una gamba, con amputazione parziale dell’arto, ed è tuttora ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L’altro studente ha invece riportato ferite lievi ed è in fase di guarigione.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Mattia Veronese e il vicesindaco Carlo Alberto Formaggio per l’amministrazione comunale, il direttore di SVT Franco Viola e il responsabile della mobilità Gianluca Marchioro per l’azienda di trasporto, la dirigente dell’Istituto Masotto Maria Paola De Angelis e la provveditrice agli Studi di Vicenza Nicoletta Morbioli per la dirigenza scolastica. Presente anche il comandante della Polizia Locale Paolo Sartori.

Hanno preso parte alla riunione anche i rappresentanti degli studenti Aleksandar Nikolic, Alex Stefan Masiero, Lisa Dovigo e Romina Tomain, il rappresentante dei genitori Filippo Carpanese e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di SVT Gianni Gasparini, Alfredo Aiello e Paolo Caineri.

In apertura tutti i partecipanti hanno espresso vicinanza agli studenti coinvolti, con un pensiero particolare per la ragazza gravemente ferita e un augurio di pronta guarigione. Un messaggio di solidarietà è stato rivolto anche all’autista dell’autobus, coinvolto suo malgrado in una situazione improvvisa con inevitabili conseguenze anche sul piano psicologico.

Dal confronto è emersa la volontà condivisa di rafforzare la collaborazione tra enti e soggetti coinvolti, con l’obiettivo di migliorare il servizio di trasporto pubblico e innalzare i livelli di sicurezza per studenti, utenti e lavoratori.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come, nell’ambito del progetto di ampliamento e riqualificazione dei plessi scolastici, Comune e Istituto Masotto abbiano da tempo segnalato alla Provincia la necessità di rivedere la dislocazione dei parcheggi e delle aree dedicate ai mezzi pubblici lungo via Cero. Un’esigenza resa ancora più urgente dalla crescita della popolazione scolastica, che oggi conta circa 1.700 studenti e supera le 2.000 presenze giornaliere includendo docenti e personale.

La Provincia ha accolto le richieste finanziando un progetto esecutivo che prevede un nuovo parcheggio e un nuovo accesso in sicurezza. Il primo stralcio dell’opera, da 7 milioni di euro, è già finanziato e si è nella fase di gara per l’avvio dei lavori, che richiederanno circa due anni.

In attesa dell’intervento strutturale, il Comune si è impegnato a valutare proposte per migliorare la segnaletica in via Cero e a supportare studenti e famiglie nel dialogo con SVT per eventuali correttivi al servizio.

Considerato che le tematiche legate alla sicurezza del trasporto pubblico interessano l’intero territorio servito da SVT, il sindaco ha chiesto l’apertura di un confronto sovracomunale, coinvolgendo la Provincia in qualità di ente proprietario dell’azienda, per l’istituzione di un tavolo di lavoro dedicato a trasporti e sicurezza a livello provinciale.

L’incidente di Noventa Vicentina, è stato ribadito, evidenzia criticità presenti in molti contesti simili. Trasformare un evento così drammatico in un’occasione di miglioramento richiede un confronto ampio, condiviso e strutturato, con la sicurezza al centro di ogni scelta futura.