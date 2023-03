NOVENTA – Arriva un nuovo medico, il quarto per la nuova medicina di gruppo

Con lettera ufficiale in partenza in questi giorni e destinata a tutti gli utenti ancora senza medico di base del bacino sud, la Direzione Ulss8 Berica informa che martedì 11 aprile 2023 prenderà servizio a Noventa Vicentina il dott. Andrea Delfino.

La comunicazione viene data direttamente dal sindaco Mattia Veronese ai cittadini tramite i social.

“Per facilitare una capillare informazione – scrive il sindaco – inoltriamo qui copia della lettera dove sono indicate tutte le modalità per l’iscrizione (il portale di accesso sarà aperto nella mattinata dell’11 aprile p.v.).

Ricordiamo che i medici in servizio e quelli che prenderanno servizio a Noventa (quindi anche il dott. Delfino) sono destinati ad una utenza di ambito che riguarda questi Comuni: Noventa Vicentina, Pojana, Asigliano, Orgiano, Campiglia, Agugliaro, Sossano). Attualmente in questo ambito sono circa 3000 le persone ancora prive del medico di medicina generale. Il dott. Delfino potrà prendersi carico di circa 1800 utenti. Non potrà ancora essere soddisfatta l’intera utenza, ma è un altro passo in avanti per migliorare la situazione di carenza. Confidiamo quindi che altri dottori scelgano la nostra zona per venire a svolgere la propria attività.

Il dott. Andrea Delfino ha già deciso di aggregarsi alla medicina di gruppo, già istituita e operativa, con i colleghi dott. Andrea Losi, dott.ssa Patrizia Veronese e dott.ssa Clotilde Meola negli ambulatori di via Fontana 60 a Noventa Vicentina. A breve, come avvenuto per la medicina di gruppo di Sossano, verrà fatta una presentazione ufficiale alla cittadinanza con la presenza dei 4 medici, i Sindaci dei Comuni di riferimento e la Direzione dell’Ulss.