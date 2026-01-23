Nord Est – Uccide con un’accetta la moglie mentre dorme e si suicida

Dramma familiare a Pertegada di Latisana, nel Friuli occidentale, dove nella mattinata del 22 gennaio sono stati trovati senza vita due anziani coniugi all’interno della loro abitazione di via Casette. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo, 80 anni, avrebbe colpito a morte la moglie di 78 anni con un’accetta mentre si trovava in camera da letto, per poi togliersi la vita con un coltello da cucina.

Sul tavolo dell’abitazione è stato rinvenuto un biglietto di addio, nel quale l’anziano spiegava il gesto e invitava a non aprire l’acqua. Proprio quelle parole hanno portato all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno effettuato controlli sugli impianti idrico e del gas, senza riscontrare anomalie.

L’allarme è stato dato da un familiare che non riusciva a contattare la donna. La villetta è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti medico-legali e investigativi. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto.