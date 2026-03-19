Nord Est – Tragedia in montagna: escursionista 65enne precipita e muore

Frisanco (Pordenone), 19 marzo 2026 – Ore 12.30 – Un escursionista di 65 anni è morto questa mattina a Poffabro di Frisanco, in Valcolvera, dopo essere scivolato per circa 10 metri da 1.300 metri di quota. L’incidente è avvenuto tra Casera Valine e Casera Salincheit, su un versante esposto a nord ancora coperto di neve e ghiaccio.

A dare l’allarme è stato un compagno dell’escursionista, che ha contattato il 112. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso regionale, supportato da due tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino, trasportati in quota con l’elicottero.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate in una zona particolarmente impervia. Una volta raggiunto l’uomo, i soccorritori hanno potuto constatarne il decesso. Attualmente sono in corso le operazioni di recupero della salma.

Secondo quanto riferito, l’escursionista è precipitato davanti all’amico, che ha tentato invano di salvarlo. La presenza di neve ghiacciata è stata indicata come fattore determinante nella caduta. L’incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati all’escursionismo in alta quota durante la stagione invernale e la difficoltà dei soccorsi in territori impervi.