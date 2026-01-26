Nord Est – Sequestrate 20 tonnellate di carburante di contrabbando e 11 mila euro in contanti: arrestato l’autista

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bolzano, nei giorni scorsi, ha portato a termine un’operazione significativa contro il contrabbando di prodotti energetici, sequestrando un’autobotte con 20 tonnellate di carburante di provenienza illecita e oltre 11 mila euro in contanti. L’autista del mezzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere anche di evasione dell’accisa sui carburanti per circa 13 mila euro.

Durante mirati controlli economici del territorio, i militari della Tenenza di Silandro hanno individuato, nella zona industriale di Prato allo Stelvio (BZ), un’autobotte ferma sul ciglio della strada, intenta a trasbordare carburante in un serbatoio situato nel piazzale di un’azienda locale, risultata estranea ai fatti. L’assenza di segni distintivi della ditta proprietaria e dei pannelli arancioni obbligatori per indicare la pericolosità del prodotto ha immediatamente attirato l’attenzione dei finanzieri.

Le operazioni di scarico sono state subito interrotte e sono partiti approfonditi accertamenti sul carburante trasportato. Il conducente non è stato in grado di esibire documentazione fiscale valida che attestasse la legittima provenienza e il regolare trasporto del carburante, né di indicare il deposito di carico. Il documento di accompagnamento della merce era scaduto e riferito a mezzi diversi da quello controllato, mentre le spiegazioni dell’autista non hanno trovato riscontro documentale.

Verifiche successive presso la sede dell’azienda di autotrasporto, situata in Veneto, hanno portato al sequestro preventivo dell’autobotte e dell’intero quantitativo di carburante trasportato. Ulteriori controlli hanno permesso di rinvenire all’interno della cabina di guida una somma di 11.785 euro in contanti, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare eventuali ulteriori soggetti coinvolti e per quantificare l’ammontare complessivo del contrabbando di prodotti energetici.