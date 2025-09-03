CRONACA
3 Settembre 2025 - 9.08

Nord Est -Bimba di quattro anni annega in mare

Una bimba tedesca di quattro anni è morta annegata sulla spiaggia di un camping di Grado (Gorizia), dove si trovava in vacanza con i genitori. La tragedia è avvenuta ierti. Inutile l’immediato intervento dei soccorsi, anche con un elicottero del 118: per la piccola non c’è stato nulla da fare. La bambina era stata avvistata in mare e qualcuno l’ha portata sul bagnasciuga, dove sono scattati i tentativi di rianimazione, inutilmente

