Non rientra dalla passeggiata, i famigliari lo trovano caduto sotto un sentiero (FOTO)

Non rientra per una passeggiata, i familiari preoccupati lo vanno a cercare e lo ritrovano caduto sotto un sentiero. È scattato poco prima delle 13 di ieri l’allarme per un 77enne di Schio, infortunatosi dopo essere ruzzolato alcuni metri in località San Zeno, una ventina di minuti a piedi dall’abitato. Sul posto per eventuale supporto alle operazioni è arrivata una squadra del Soccorso alpino di Schio, dopo che l’elicottero di Verona emergenza aveva sbarcato nelle vicinanze con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso. Valutate le sue condizioni – lamentava dolori allo sterno e alla spalla – l’uomo è stato imbarellato e caricato a bordo, per essere poi trasportato all’ospedale di Santorso. I soccorritori hanno riaccompagnato a valle la figlia.