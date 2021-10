Nogarole Vicentino: Nuova casa dell’acqua

Nell’ambito di di una vasta operazione di sostituzione e installazione di 24 case dell’acqua di Acque del Chiampo nei comuni soci dell’Azienda, in questi giorni la Società ha provveduto all’installazione a Nogarole Vicentino.

Si tratta di un servizio molto apprezzato dalla popolazione che può accedere al costo di 5 centesimi al litro all’erogazione di acqua refrigerata gasata e naturale, filtrata ed a PFAS Zero con tessera prepagata acquistabile sul posto attraverso un distributore automatico presso tutte le casette al costo di 10 euro (compreso 5 euro di credito prepagato). La tessera è ricaricabile direttamente in ogni casetta, e da smartphone inquadrando il QR Code riportato vicino all’erogatore. La stessa tessera è valida per tutte le casette di Acque del Chiampo e anche molte altre distribuite sul territorio nazionale riconoscibili per la loro forma moderna e tecnologica.

“Si tratta di una scelta che ha lo scopo di valorizzare l’uso della nostra acqua, filtrata e sicura, ma che ha anche il beneficio di farci risparmiare l’utilizzo della plastica, oltre che essere collocata in prossimità degli impianti sportivi ed essere quindi un’ulteriore risorsa per chi li frequenta” – dichiara il Sindaco, Romina Bauce.

Per eventuali informazioni sulle chiavette è possibile contattare il n. verde 800 040504.