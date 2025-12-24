NATALE A VALDAGNO, LA CITTÀ SI ACCENDE DI LUCI ED EVENTI!

VALDAGNO RISCOPRE IL SUO NATALE: UN MESE DI FESTE TRA CENTRO STORICO E ASSOCIAZIONI

Valdagno si prepara a vivere un Natale diffuso e partecipato fino al 6 gennaio, con un ricco programma di iniziative costruito attorno a tre parole chiave: solidarietà, tradizione e relazione. Un percorso che valorizza l’assetto architettonico della città, l’energia di un tessuto associativo straordinariamente attivo e la capacità di fare rete tra istituzioni, cittadini e commercianti. Mercatini, casette delle associazioni, laboratori natalizi e una brochure illustrata realizzata dal Liceo Artistico raccontano un centro che si accende di luce e partecipazione, con un ruolo centrale delle donne e un forte investimento del Comune sull’illuminazione di tutto il territorio. Un Natale che, come sottolinea l’amministrazione, merita di essere vissuto. Intervista al sindaco Maurizio Zordan.

Di Elisa Santucci