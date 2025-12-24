STREET TG
24 Dicembre 2025 - 10.12

NATALE A VALDAGNO, LA CITTÀ SI ACCENDE DI LUCI ED EVENTI!

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VALDAGNO RISCOPRE IL SUO NATALE: UN MESE DI FESTE TRA CENTRO STORICO E ASSOCIAZIONI

Valdagno si prepara a vivere un Natale diffuso e partecipato fino al 6 gennaio, con un ricco programma di iniziative costruito attorno a tre parole chiave: solidarietà, tradizione e relazione. Un percorso che valorizza l’assetto architettonico della città, l’energia di un tessuto associativo straordinariamente attivo e la capacità di fare rete tra istituzioni, cittadini e commercianti. Mercatini, casette delle associazioni, laboratori natalizi e una brochure illustrata realizzata dal Liceo Artistico raccontano un centro che si accende di luce e partecipazione, con un ruolo centrale delle donne e un forte investimento del Comune sull’illuminazione di tutto il territorio. Un Natale che, come sottolinea l’amministrazione, merita di essere vissuto. Intervista al sindaco Maurizio Zordan.
Di Elisa Santucci

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

NATALE A VALDAGNO, LA CITTÀ SI ACCENDE DI LUCI ED EVENTI! | TViWeb NATALE A VALDAGNO, LA CITTÀ SI ACCENDE DI LUCI ED EVENTI! | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy