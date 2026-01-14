Naclerio (FdI): “Pochi poliziotti a Vicenza, ma Possamai fa la vittima e utilizza male la Polizia Locale”

Vicenza – L’arrivo in città di cinque ispettori e un agente non soddisfa le aspettative sul rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. A sottolinearlo è Fratelli d’Italia, che in una nota firmata dal capogruppo in consiglio comunale Nicolò Naclerio sposta però il focus dalla carenza di personale statale alla gestione della sicurezza da parte dell’Amministrazione comunale.

Secondo Naclerio, il problema non può essere ricondotto esclusivamente ai numeri assegnati dal Ministero. L’esponente di Fratelli d’Italia contesta quella che definisce una narrazione “vittimistica” da parte del sindaco Giacomo Possamai, sostenendo che l’Amministrazione disponga comunque di strumenti e competenze per intervenire in modo più efficace sul tema della sicurezza urbana.

Nel mirino del gruppo consiliare finisce in particolare l’utilizzo della Polizia Locale. La domanda posta è se le risorse disponibili vengano impiegate al meglio per il controllo del territorio. Nel comunicato si parla di un clima di rassegnazione all’interno del comando, con agenti che, secondo quanto riportato, verrebbero scoraggiati o addirittura sanzionati quando tentano di spingersi oltre nelle attività di presidio, mentre a chi aggredisce gli operatori non seguirebbero provvedimenti adeguati. Viene inoltre criticata la scelta di destinare le pattuglie prevalentemente a controlli su divieti di sosta e sanzioni amministrative, anziché al presidio della città.

Pur riconoscendo la carenza strutturale di personale in Questura, Fratelli d’Italia sottolinea che la situazione non è nuova e che già cinque anni fa i numeri erano analoghi. Da qui l’accusa all’Amministrazione comunale di non poter giustificare le criticità sulla sicurezza facendo leva esclusivamente sulla mancanza di rinforzi statali, senza una revisione dell’organizzazione e delle priorità operative della Polizia Locale.