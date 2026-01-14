ATTUALITA'POLITICAVICENZA e PROVINCIA
14 Gennaio 2026 - 15.15

Naclerio (FdI): “Pochi poliziotti a Vicenza, ma Possamai fa la vittima e utilizza male la Polizia Locale”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vicenza – L’arrivo in città di cinque ispettori e un agente non soddisfa le aspettative sul rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. A sottolinearlo è Fratelli d’Italia, che in una nota firmata dal capogruppo in consiglio comunale Nicolò Naclerio sposta però il focus dalla carenza di personale statale alla gestione della sicurezza da parte dell’Amministrazione comunale.

Secondo Naclerio, il problema non può essere ricondotto esclusivamente ai numeri assegnati dal Ministero. L’esponente di Fratelli d’Italia contesta quella che definisce una narrazione “vittimistica” da parte del sindaco Giacomo Possamai, sostenendo che l’Amministrazione disponga comunque di strumenti e competenze per intervenire in modo più efficace sul tema della sicurezza urbana.

Nel mirino del gruppo consiliare finisce in particolare l’utilizzo della Polizia Locale. La domanda posta è se le risorse disponibili vengano impiegate al meglio per il controllo del territorio. Nel comunicato si parla di un clima di rassegnazione all’interno del comando, con agenti che, secondo quanto riportato, verrebbero scoraggiati o addirittura sanzionati quando tentano di spingersi oltre nelle attività di presidio, mentre a chi aggredisce gli operatori non seguirebbero provvedimenti adeguati. Viene inoltre criticata la scelta di destinare le pattuglie prevalentemente a controlli su divieti di sosta e sanzioni amministrative, anziché al presidio della città.

Pur riconoscendo la carenza strutturale di personale in Questura, Fratelli d’Italia sottolinea che la situazione non è nuova e che già cinque anni fa i numeri erano analoghi. Da qui l’accusa all’Amministrazione comunale di non poter giustificare le criticità sulla sicurezza facendo leva esclusivamente sulla mancanza di rinforzi statali, senza una revisione dell’organizzazione e delle priorità operative della Polizia Locale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Naclerio (FdI): "Pochi poliziotti a Vicenza, ma Possamai fa la vittima e utilizza male la Polizia Locale" | TViWeb Naclerio (FdI): "Pochi poliziotti a Vicenza, ma Possamai fa la vittima e utilizza male la Polizia Locale" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy