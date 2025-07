Morto l’operaio finito in coma per le esalazioni di una cisterna

È morto due giorni dopo il ricovero, all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, l’operaio di 48 anni finito in coma per le esalazioni di monossido e di anidride solforosa respirati all’interno di una cisterna in cui si era calato. Nell’incidente, avvenuto in una azienda di trasformazione di scarti animali, la Salgaim ecologic, si era sentito male anche un collega che aveva cercato di soccorrerlo.La Procura di Vicenza, che ha già aperto un fascicolo, con ogni probabilità disporrà l’autopsia sul corpo dell’operaio.