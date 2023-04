Morta Maria Grazia Carraro d.g. dell’Ulss Dolomiti, il cordoglio di Zaia

“Dopo una lunga malattia è mancata oggi la Direttrice Generale dell’Ulss1 Dolomiti, la dottoressa Maria Grazia Carraro. Sono stato in contatto con lei fin dall’inizio di questo percorso di cura. Abbiamo sempre, tutti, incrociato le dita nella speranza che le cure, anche durissime, alle quali si sottoponeva potessero portare alla remissione del male. Purtroppo non è stato così. Non avremmo mai voluto che questo momento arrivasse”. annuncia, con dolore, il Presidente della Regione Veneto.

“Esprimo al marito, al figlio, ai suoi familiari, ai colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene – dice il Governatore – il mio più profondo cordoglio per una perdita umana e professionale assolutamente incolmabile. Maria Grazia ci mancherà – prosegue il Governatore – ci mancherà la persona e la manager di alto livello, che ho voluto alla direzione di una Ulss, ma le cui capacità avevo già apprezzato nei molteplici incarichi da lei portati avanti con grande professionalità e umanità nell’ambito della sanità veneta. E’ stata una professionista e una persona esemplare, per competenza e passione, che aveva la capacità di trasmettere empatia a tutti coloro che le erano vicini”.

“Ne ricordo la tenacia, la determinazione, l’amore per il proprio lavoro. Uniti ad una grande umanità e capacità di dialogo”, aggiunge l’Assessore Regionale alla Sanità, porgendo le condoglianze alle persone care, agli amici, ai colleghi della dott.ssa Carraro.