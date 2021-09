Montorso: otto persone denunciate per rissa

Nella serata di martedì 7 settembre, i Carabinieri di Arzignano sono intervenuti a Montorso per denunciare otto persone, di età compresa tra i 25 e i 54 anni, per rissa.

La lite è scoppiata intorno alle 22, quando due ragazzi, di 25 e 28 anni, hanno iniziato a litigare in piazza per futili motivi. La situazione è degenerata in fretta, causando l’intervento dei rispettivi familiari e di alcuni conoscenti presenti sul posto. Si è quindi scatenata una rissa, esauritasi in pochi minuti; i militari hanno quindi individuato i coinvolti e li hanno deferiti all’Autorità Giudiziaria.