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27 Marzo 2026 - 9.49

Monticello Conte Otto, fuga di gas durante lavori stradali: evacuate otto famiglie

REDAZIONE
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Monticello Conte Otto (VI), 26 marzo 2026 – Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:30, in via Cà dell’Oro, dove si è verificata una fuga di gas causata dalla rottura accidentale di un tubo della bassa pressione durante alcuni lavori stradali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti da Vicenza e supportati dal funzionario di guardia, che hanno immediatamente avviato le operazioni di controllo e messa in sicurezza. I tecnici hanno effettuato misurazioni nelle abitazioni vicine per monitorare la presenza di gas e valutare eventuali rischi.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di otto famiglie residenti nella zona, mentre il tratto di strada interessato è stato completamente chiuso al traffico. Presente anche la Polizia Locale del consorzio Nord Est Vicentino, impegnata nella gestione della viabilità e nella sicurezza dell’area.

L’intervento dei soccorritori è ancora in corso per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

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