MONTEVIALE – Esce di strada e abbandona veicolo, poi simula furto: denunciato 40enne

L’auto era stata abbandonata nella serata del 16 febbraio 2022 in via Biron a Monteviale e molti si chiedevano di chi fosse. Dopo qualche giorno emerge la verità. L’automobilista era uscito di strada con un veicolo a noleggio, distruggendolo; poi si era allontana frettolosamente dal luogo del sinistro per non attendere l’arrivo delle Forze dell’ordine ed il giorno dopo ha simulato il furto ai Carabinieri.

L’autovettura distrutta ed in stato di abbandono non è passata inosservata ai vari automobilisti in transito, fino alla chiamata alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina competente per territorio. Gli agenti hanno da subito compreso che qualcosa non quadrava e hanno dato fondo alle indagini, anche ascoltando gli automobilisti e spulciando i vari commenti sui social.

Ne è emerso così che un quarantenne, di origini magrebine e residente nell’Alto Vicentino, quella sera avrebbe perso il controllo del veicolo per cause sconosciute, nell’affrontare una curva senza visibilità. Ha finito così la sua corsa fuori strada capovolgendosi, per poi fermarsi in un terreno agricolo. L’uomo, rimasto illeso nell’incidente, ha pensato bene di non assumersi la responsabilità delle proprie azioni e il giorno seguente si è presentato dai Carabinieri a denunciare il furto dell’auto. Purtroppo per lui, gli inquirenti della Polizia Locale lo hanno inchiodato ai fatti accertati, sanzionandolo per l’incidente provocato ed informando la società di noleggio, proprietaria dell’auto. L’uomo è stato poi segnalato per il reato di simulazione di reato.