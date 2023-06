MONTECCHIO – Polizia locale, da inizio anno più di 40 deferiti e oltre 200 verbali

Da inizio anno più di 40 persone deferite all’autorità giudiziaria e oltre 200 verbali elevati per violazioni di norme diverse da quelle del Codice della Strada. Sono i dati che emergono dal bilancio relativo alle attività di contrasto alla criminalità effettuate dalla Polizia Locale dei Castelli, a Montecchio Maggiore, nel primo semestre 2023.

Tra i reati spiccano la guida in stato di ebbrezza alcolica (9 casi), il furto con danneggiamenti volontari (7), fuga a seguito di sinistro con feriti (4), invasione di terreni ed edifici (3), minacce e molestie (3) e contraffazione di documenti (3). Per quanto riguarda le multe, non relative al CdS, sono 126 le ammende per infrazioni alle norme del regolamento di polizia urbana, istituite per tutelare il decoro e la sicurezza della città. Le più frequenti, nei primi sei mesi di quest’anno, risultano essere la violazione del divieto di consumo di alcol in un’area pubblica e l’ubriachezza manifesta (47). Assiduo, inoltre, l’impegno profuso nel contrasto allo spaccio di droga: ad oggi si contano nove segnalazioni alla Prefettura per detenzione e consumo di sostanza stupefacente e una comunicazione all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio. Circa 30 i grammi di vario tipo di stupefacenti sequestrati.

Gli interventi più recenti effettuati dagli agenti del comandante Alessandro Rigolon risalgono all’ultimo fine settimana. Nella notte di venerdì 16 giugno, intorno alle 23.30, gli operatori della polizia locale hanno fermato quattro ragazzi che si erano introdotti abusivamente, in sella alla propria bicicletta, nel cantiere del ponte ferroviario di via Battaglia. Uno dei giovani, T.G., 19 anni e residente a Brendola, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 cm, di cui 9 cm di lama, subito posto sotto sequestro. Contestualmente è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

La sera seguente, sabato 17 giugno, gli agenti hanno rilevato un sinistro in via Tecchio, all’altezza dell’intersezione con via Rovigo. Dagli accertamenti è emerso che O.F., 36enne di origine ghanese e residente ad Alte, alla guida di una Fiat Croma si sarebbe immesso in via Tecchio senza dare la precedenza all’Audi Q5 condotta da K.S., 41enne di Brogliano, provocando la collisione. All’arrivo della polizia locale, il conducente della Fiat mostrava chiari ed evidenti sintomi di ebbrezza, ma, nonostante i ripetuti inviti e tentativi, si è opposto all’alcoltest. Di conseguenza è stato deferito all’autorità giudiziaria per il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico, reato che prevede sanzioni pari alla fattispecie più grave prevista per la guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante del sinistro stradale. Immediato il sequestro del veicolo per la confisca, oltre al ritiro della patente e la sospensione della licenza di guida per un periodo minimo di un anno.

«Due interventi che risultano essere solo gli ultimi dell’intensa attività di contrasto alla criminalità e al degrado urbano messa in atto dalla Polizia Locale dei Castelli», dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula. «Nonostante il grande sforzo richiesto per la gestione della critica situazione in cui versa la viabilità cittadina, soprattutto a causa dei cantieri di Tav, casello autostradale e Pedemontana, i nostri agenti sono sempre in prima linea per contrastare i reati con massimo impegno e costante attenzione».