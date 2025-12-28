STREET TG
28 Dicembre 2025 - 14.32

MONTECCHIO MAGGIORE, INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE IDRICO-FOGNARIA E CASSETTE DELL’ACQUA

Elisa Santucci
A Montecchio Maggiore Acque del Chiampo ha realizzato un importante intervento da 900 mila euro per il rifacimento della rete di distribuzione idrica e del sistema fognario nella zona di via Nogara. L’intervento, come ci dice il sindaco Silvio Parise è nelle fasi conclusive. Contestualmente prosegue la manutenzione delle casette dell’acqua filtrata con carboni attivi, con interventi pronti ed efficaci ad Alte Ceccato.

