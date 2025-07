Montecchio – Fermato a bordo di auto rubata, denunciato per ricettazione

Un 27enne di nazionalità romena è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato fermato a bordo di un’auto, risultata rubarta, nel corso di un controllo della Polizia Locale di Montecchio Maggiore.

L’uomo, sabato scorso, stava percorrendo la SR 11, nel tratto che prende il nome di viale Trieste, a bordo di una Fiat Punto, quando è stato intercettato da una pattuglia del Comando dei Castelli, perchè l’auto risultava segnalata dal sistema comunale di lettura targhe automatizzata perchè priva della copertura assicurativa. Inoltre, gli accertamenti degli agenti hanno permesso di rilevare che le targhe installate sulla vettura risultavano appartenere ad un altro veicolo. Da verifiche più approfondite è poi emerso che la Fiat Punto era stata rubata, durante la stessa giornata, dal parcheggio di un centro commerciale di Vicenza.

Il conducente, identificato M. F., 27 anni, cittadino di nazionalità romena senza fissa dimora sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti d’identità, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in relazione all’ipotesi di reato di ricettazione. A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7 mila euro.

La Polizia Locale dei Castelli ha restituito l’auto al legittimo proprietario, mentre le targhe sono state poste sotto sequestro per ulteriori approfondimenti.

Sono ancora in corso ulteriori indagini per risalire all’origine delle targhe illecitamente montate sul veicolo.

Considerato quanto rilevato, il soggetto è stato sottoposto a fermo per l’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici e deferito all’Autorità Giudiziaria in relazione all’ipotesi di reato di ricettazione. A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7 mila euro. La Polizia Locale dei Castelli ha infine restituito l’auto al legittimo proprietario, mentre le targhe sono state poste sotto sequestro per ulteriori approfondimenti.