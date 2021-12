Montebello: non torna a casa da lavoro, donna trovata morta nel suo letto

Ieri mattina, i carabinieri di Montebello hanno trovato il cadavere di una donna, Rebecca Ragogna, 54 anni, nella camera da letto della casa in cui viveva. Secondo il medico il decesso potrebbe risalire anche a 24 ore prima. L’allarme era stato dato dai vicini di casa, che non l’avevano vista rientrare dal lavoro e non riuscivano a contattarla. I militari hanno deciso di entrare nell’appartamento vista la mancata risposta della donna. Una volta all’interno hanno trovato il corpo della donna. Hanno quindi chiesto l’intervento del Suem, ma il medico non ha potuto che constatare la morte.