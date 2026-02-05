Monte Berico 600, l’Anno Giubilare si apre con il cardinale Parolin: maxi schermo e piano sicurezza per l’arrivo dei fedeli

VICENZA – Sarà il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, a presiedere domenica 8 febbraio alle ore 15 la celebrazione liturgica che aprirà ufficialmente l’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita, nell’ambito delle iniziative di “Monte Berico 600”, a 600 anni dalla prima apparizione della Madonna.

La cerimonia si svolgerà al Santuario di Monte Berico e, considerata l’ampia partecipazione attesa, potrà essere seguita anche dall’esterno grazie a un maxi schermo che verrà installato sul piazzale della Vittoria. Qui sarà allestita una platea con 500 posti a sedere, collocata all’accesso del piazzale, a ridosso del muro del ristorante “Al Pellegrino”, a cura della Diocesi di Vicenza, per garantire la comunione spirituale con la celebrazione liturgica.

In vista dell’evento, l’amministrazione comunale invita i cittadini a raggiungere Monte Berico a piedi, percorrendo il suggestivo cammino dei portici. «L’invito a non utilizzare l’auto ha una doppia ragione – spiega Leone Zilio, assessore ai grandi eventi e coordinatore della cabina di regia di “Monte Berico 600” –: da un lato evitare criticità alla mobilità, dall’altro vivere l’inizio del Giubileo come un vero pellegrinaggio, nella forma del cammino».

Il Comune di Vicenza ha inoltre predisposto un piano di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. In particolare, nel tratto di strada antistante il monumento ai Caduti, è prevista la soppressione temporanea di alcuni stalli di sosta e l’istituzione di una corsia a doppio senso di marcia nel tratto iniziale di piazzale della Vittoria, così da consentire l’ingresso e l’uscita dall’area principale del parcheggio, che resterà sempre utilizzabile.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, l’intera area della platea sarà transennata e il servizio di accoglienza sarà assicurato dalla Sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio.

L’organizzazione delle celebrazioni per il seicentenario della prima apparizione mariana e il supporto a un evento di grande rilievo turistico, religioso e culturale sono coordinati da una cabina di regia istituita tramite un Accordo quadro sottoscritto nel 2024 dall’allora presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dal presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, dal vescovo della Diocesi di Vicenza monsignor Giuliano Brugnotto e dal priore del Convento Basilica di Santa Maria di Monte Berico, padre Carlo Rossato dell’Ordine dei Servi di Maria.

Tutti gli eventi dell’Anno Giubilare Mariano e della Rinascita sono consultabili sul sito ufficiale monteberico600.org e sui canali social Facebook “Monte Berico 600” e Instagram “monteberico_600”.