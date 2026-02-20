Montagnana, a fuoco seminterrato

Poco dopo mezzogiorno di giovedì 19 gennaio si è sviluppato un incendio in un seminterrato di un’abitazione in via Ranforlina, a Montagnana.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme sono state contenute grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Este, giunti sul posto con un’autopompa, un’autobotte, un carro bombolare e sette operatori.

I pompieri hanno lavorato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza i locali interessati, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici. L’intervento è tuttora in cors