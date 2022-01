MONDO – Ragazzina di 14 anni si spara mentre fa video su TikTok

(ANSA) – ISLAMABAD, 28 GEN – Una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi.

E’ accaduto nella città di Hyderabad, in Pakistan. Si chiamava Anam Solangi.

A renderlo noto è stata la polizia. “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i dottori. Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.

Presumibilmente, il grilletto della pistola è stato premuto accidentalmente e il proiettile ha colpito lo stomaco di Anam, causandone la morte.

Ulteriori indagini, tuttavia, sono in corso.

Dichiarazione di TikTok

Dopo l’incidente del dicembre 2021, il portavoce di TikTok ha rilasciato una dichiarazione in cui osservava:

“La sicurezza della nostra community è la nostra massima priorità e non tolleriamo atti pericolosi, incitamento all’odio o comportamento odioso. TikTok ha tolleranza zero per le armi da fuoco e non consentiamo alcun contenuto che descriva atti di violenza”.