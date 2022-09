MONDO – Picco di caldo in Francia: 40,2 gradi nel Sud-Ovest (15° più della media stagionale)

In Francia sono stati registrati più di 100 record mensili di caldo con record battuti questo lunedì pomeriggio nel sud-ovest! Per il momento, in 113 comuni la temperatura supera ogni massimo storico. Ad Orthez, ad esempio, la colonninandi mercurio ha raggiunto i 39,6°C. Altrove temperature analoghe: 38,8°C a Dax, 38,5°C a Pau, 37,4°C a Biscarrosse, 36,9°C a Tarbes; 34,7°C a Nantes, 33,8°C a Limoges, 32,9°C ad Aurillac. Nel complesso, i valori oggi sono fino a 15°C sopra le norme stagionali.

Pau e Tarbes battono rispettivamente record di oltre mezzo secolo (52 anni), polverizzando i 36,3°C del 7 settembre 1970, mentre nella prefettura degli Alti Pirenei non faceva così caldo da 58 anni (35,8°C su 16 settembre 1964).

La palma va alle Landes: si sono toccati fino a 40,1°C a Bégaar e addirittura 40,2°C a Pissos. Mai la soglia dei 40°C era stata superata così tardi durante l’anno in Francia.